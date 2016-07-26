Волонтёры компании «Норникель» готовятся к Зимней универсиаде-2019

9 ноября в Норильске стартовала обучающая программа для волонтеров компании «Норникель», которые примут участие в подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Заявки на вступление в волонтёрскую команду «Норникеля» поступили от сотрудников компании и членов их семей. Всего в обучении приняли участие более 160 будущих добровольцев, 110 из которых проживают в Норильском промышленном районе (НПР). На общей встрече волонтеры познакомились друг с другом и узнали о предстоящих задачах от спикеров — представителей Дирекции Зимней универсиады-2019, сотрудников Сибирского федерального университета и генерального партнёра Студенческих игр — компании «Норникель».

В рамках первого блока обучения будущие помощники приняли участие в тренингах: «Управление коммуникацией» и «Клиентоориентированность». Второй блок обучения стартует 23 ноября этого года, в рамках которого планируется провести занятия по направлениям «Конфликтная компетенция» и «Работа в команде». Волонтёры, находящиеся за пределами Норильского промышленного района, приступили к обучению по аналогичной программе в онлайн режиме.

Программа обучения специально для волонтёров Зимней универсиады-2019 разработана одним из старейших вузов страны — Сибирским федеральным университетом.

На момент проведения Зимней универсиады-2019 волонтёру должно быть не менее 18 лет — это единственное ограничение для участия в волонтёрской программе. Ключевые качества потенциальных кандидатов: коммуникабельность, стрессоустойчивость и самое главное — огромное желание принять участие в одном из самых масштабных спортивных мероприятий страны — XXIХ Всемирной зимней универсиаде 2019 года в городе Красноярске.

«В целом для проведения соревнований готовится большая „армия“ волонтеров. Мы рады, что компания „Норникель“ выступает генеральным партнером Зимней универсиады-2019, и самостоятельно включается в подготовку волонтёрского состава. Значительная часть от общего числа волонтеров представлена именно корпоративными волонтерами „Норникеля“, которые примут участие в подготовке крупного спортивного события впервые. Во время проведения игр они ничем не будут отличаться от остальных волонтеров игр. Понимая, что оторваться от производственного процесса сложнее, чем, к примеру, от студенческой скамьи, мы сами приехали в Норильск, чтобы подготовить волонтеров», — отметил заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

«Для „Норникеля“ спорт и люди — это важнейшая составляющая часть социальной ответственности компании, потому что спорт — это командообразование, выносливость, стрессоустойчивость, умение преодолевать препятствия. Именно такие люди и работают в Норильске в трудных климатических условиях на непростом производстве», — отметила Яна Гриб — Директор Проектного офиса, в задачи которого входит организация деятельности «Норникеля» как генерального партнера Зимней универсиады-2019. — «Где, как не в Норильске можно найти очень ответственных и душевных волонтеров? Это именно те качества, которые украсят Студенческие игры и предадут им особенный колорит. Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске, а Красноярский край — это основной регион присутствия компании, потому для „Норникеля“ было крайне важно не пройти мимо этого события и создать профессиональную команду волонтеров».

В ближайшее время в Красноярске начнутся собеседования и встречи с волонтёрами Зимней универсиады-2019, которые уже подали заявки. Откроется центр рекрутинга и колл-центр.