На острове Татышев появился новый арт-объект

В минувшие выходные на красноярском острове Татышев появился необычный арт-объект, сообщили в пресс-службе городской администрации. Его установили участники молодёжного конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА».

Объект представляет собой объёмную конструкцию из стали и установлен в водоёме на фундаменте из свай. Это создаёт эффект отражения в воде фразы «Я тебя люблю».

«Наш объект „Отражение любви“ может стать прекрасным местом для создания памятных фотографий у молодожёнов. Летом отражение от объекта создает надпись „Я тебя люблю“ на воде, а в холодное время года тень от объекта падает на лёд и создаёт красивое световое явление», — рассказала Екатерина Виноградова, автор проекта.

«Создание таких объектов, еще и по инициативе молодых красноярцев, формирует интересное и комфортное городское пространство. Здорово, что молодёжь придумывает „точки притяжения“ для горожан. Я часто гуляю с семьёй на острове Татышев. Это действительно излюбленное место для прогулок и отдыха жителей города. Уверен, что с появлением такого объекта здесь будет еще больше отдыхающих», — поделился впечатлениями красноярец Михаил Алексеевич.

Конкурс социальных проектов в сфере молодёжной политики по оформлению городских пространств «ИСКРА» проходит в Красноярске с 2014 года. В 2017 году конкурс проходил с марта по июль, от молодых дизайнеров городской среды и архитекторов было представлено более 40 проектных заявок.

Красноярцев и гостей города просят бережно относиться к новым и уже созданным в Красноярске объектам городской среды.