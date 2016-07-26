Новогодние базары в Красноярске откроются в середине декабря

С 15 декабря в центре Красноярска начнут работать новогодние базары, сообщили в пресс-службе городской администрации. В этом году на прилавках уличного базара красноярцы смогут купить открытки и ёлочные игрушки, авторские сувениры и новогоднюю атрибутику.

Мини-ярмарки в Центральном районе развернутся вдоль проспекта Мира, в районе домов № 83 и 60, а также у сквера Пушкинский. Обширные новогодние ряды появятся и на верхнем ярусе Театральной площади, где с 20 декабря откроется «Белая ярмарка». На площади разместятся 40 торговых боксов с подарками и фермерскими продуктами к новогоднему столу.

Праздничные расширенные продажи новогодних елей пройдут в Красноярске с 15 по 31 декабря по следующим адресам:

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ул. Шахтеров, 51 (территория рядом с магазином) — шесть мест;

ул. Республики, площадка на пересечении с ул. Грибоедова — 14 мест.

Предприниматели, которые хотят принять участие в новогодних базарах могут ознакомиться с критериями отбора участников торговли на сайте городской администрации в разделе «Центральный район/Об участии в мероприятиях ярмарочной торговли». Также можно обратиться в администрацию Центрального района по адресу: пр. Мира, 63, кабинет № 332 с 9 до 16 часов (обед — с 13:00 до 14:00).