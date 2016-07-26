Депутаты горсовета Красноярска незаконно расходовали бюджет на свои нужды

Выплаты депутатам Красноярского городского совета, компенсирующие их расходы на депутатскую деятельность, признали необоснованными. Такое решение принял Красноярский краевой суд.

По предварительным оценкам, на эти цели из бюджета города ежегодно выделялось порядка 7,5 млн рублей на протяжении последних 10 лет.

Постановление о введении таких выплат было принято горсоветом еще в марте 2006 года. Оно предполагало ежемесячную компенсацию депутатских расходов из бюджета города каждому народному избраннику, работающему на непостоянной основе.

Ее размер — 18 270 рублей, или 72 % от вознаграждения депутата горсовета, работающего на постоянной основе, за вычетом районных коэффициентов, надбавок за стаж и т. п.

Причем для получения этой выплаты не нужно было предоставлять никаких документов, подтверждающих понесенные расходы и их объем.

Именно эту часть решения городского парламента краевая прокуратура и сочла незаконной.

«Подобные нормы ведут к неэффективному расходованию бюджета города и противоречат Бюджетному кодексу РФ, — говорят в прокуратуре, — к тому же содержат коррупциогенные факторы».

Для отмены этого решения прокуратура в конце лета 2017 года обратилась в краевой суд, который и признал принятый в Красноярске «Порядок материально-технического обеспечения деятельности Красноярского городского совета» в этой части незаконным.

Стоит отметить, что прежде, чем подать иск в суд прокуратура обратилась в горсовет, чтобы тот изменил принятое ранее решение, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако городской парламент проигнорировал это требование.

Поясняя действия горсовета, его председатель Татьяна Казанова рассказала Newslab.ru, что едва получив представление прокуратуры, депутаты обратились в Законодательное Собрание края для разъяснений. Об ответе краевого парламента она обещала рассказать позже, заявив лишь:

«Мы будем оспаривать принятое судом решение».

Добавим, что из 36 депутатов Красноярского горсовета обозначенную выплату получали 34 — исключение составляют лишь председатель городского парламента и его заместитель. Таким образом, суммарный ежегодный объем компенсационных выплат, предусматриваемый в бюджете города составляет почти 7,5 млн рублей.