В ближайшие три года красноярцам спрогнозировали снижение реальных доходов

В ближайшие три года в Красноярском крае не ожидается притока инвестиций. К такому заключению пришли аудиторы Счетной палаты после проверки проекта бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Накануне финансовый документ рассмотрели на комитете по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания края. Несмотря на замечания экспертов, депутаты поддержали законопроект о краевом бюджете в первом чтении.

Согласно заключению Счетной палаты, документ не в полной мере учитывает потребности в расширении экономического потенциала региона. Только 20 % расходов заложено на экономическое развитие. Наибольшее влияние на динамику валового регионального продукта по-прежнему оказывает металлургия и топливно-энергетический сектор. Кроме того, в предстоящем трехлетнем периоде не ожидается притока инвестиций: общий объем капиталовложений сохранится на уровне предыдущих лет (400 млрд рублей ежегодно).

Говоря о плановых показателях социально-экономического развития региона, аудитор Счетной палаты Елена Кнор отметила, что около половины из них могут быть не достигнуты.

Наиболее вероятными рисками являются снижение уровня реальных доходов населения и темпов развития потребительского рынка, ухудшение положения крупных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, отсутствие новых и невозможность реализации действующих инвестиционных проектов.

Также, по мнению аудиторов, не решены задачи увеличения объемов дорожного строительства, вовлечения в оборот простаивающих сельхозземель, снижения количества аварийных школ и ряд других.

Мнение по поводу финансового документа высказали и представители экспертно-правового управления Законодательного Собрания. Начальник экспертно-аналитического отдела Олег Менделеев отметил, что в целом прописанные в бюджете задачи слабо увязаны с уровнем жизни населения и ростом экономики.

Ситуацию прояснили и.о. министра финансов Владимир Бахарь и и.о. министра экономики и инвестиционной политики Михаил Васильев. По мнению последнего, инвестиционная активность имеет цикличность. Предложения в этой части зависят не от краевой власти, а от предпринимателей. По словам Владимира Бахаря, главная задача сейчас — это выйти на бездефицитный бюджет. Семь миллиардов рублей региону приходится тратить только на обслуживание госдолга, что сопоставимо с расходами на одну отрасль.

На заседании комитета депутаты внесли поправку в законопроект, с учетом которой краевой бюджет увеличит расходы на 1,3 млрд рублей. Деньги пойдут на господдержку отраслей экономики (АПК и транспорт); на модернизацию и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципалитетах; на ремонт социальных учреждений и на соцвыплаты гражданам.

Депутаты также обсудили финансирование в сфере транспорта, здравоохранения и ряде других. Кроме того, был согласован проект резолюции публичных слушаний о краевом бюджете, который содержит рекомендации краевым и муниципальным властям.

Депутат Егор Васильев отметил, что все профильные комитеты Законодательного Собрания края по итогам проведенных заседаний приняли решения одобрить законопроект. В итоге проект бюджета в первом чтении народные избранники поддержали.