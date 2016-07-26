>
>
В ближайшие три года красноярцам спрогнозировали снижение реальных доходов
Новости
/
Экономика
,
В Красноярском крае

В ближайшие три года красноярцам спрогнозировали снижение реальных доходов

15 ноября 11:54
57

В ближайшие три года в Красноярском крае не ожидается притока инвестиций. К такому заключению пришли аудиторы Счетной палаты после проверки проекта бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Накануне финансовый документ рассмотрели на комитете по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания края. Несмотря на замечания экспертов, депутаты поддержали законопроект о краевом бюджете в первом чтении.

Согласно заключению Счетной палаты, документ не в полной мере учитывает потребности в расширении экономического потенциала региона. Только 20 % расходов заложено на экономическое развитие. Наибольшее влияние на динамику валового регионального продукта по-прежнему оказывает металлургия и топливно-энергетический сектор. Кроме того, в предстоящем трехлетнем периоде не ожидается притока инвестиций: общий объем капиталовложений сохранится на уровне предыдущих лет (400 млрд рублей ежегодно).

Говоря о плановых показателях социально-экономического развития региона, аудитор Счетной палаты Елена Кнор отметила, что около половины из них могут быть не достигнуты.

Наиболее вероятными рисками являются снижение уровня реальных доходов населения и темпов развития потребительского рынка, ухудшение положения крупных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, отсутствие новых и невозможность реализации действующих инвестиционных проектов.

Также, по мнению аудиторов, не решены задачи увеличения объемов дорожного строительства, вовлечения в оборот простаивающих сельхозземель, снижения количества аварийных школ и ряд других.

Комитет по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания на рассмотрении главного финансового документа края
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края/ А. Бурмистров
Голосование за законопроект
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края/ А. Бурмистров

Мнение по поводу финансового документа высказали и представители экспертно-правового управления Законодательного Собрания. Начальник экспертно-аналитического отдела Олег Менделеев отметил, что в целом прописанные в бюджете задачи слабо увязаны с уровнем жизни населения и ростом экономики.

Ситуацию прояснили и.о. министра финансов Владимир Бахарь и и.о. министра экономики и инвестиционной политики Михаил Васильев. По мнению последнего, инвестиционная активность имеет цикличность. Предложения в этой части зависят не от краевой власти, а от предпринимателей. По словам Владимира Бахаря, главная задача сейчас — это выйти на бездефицитный бюджет. Семь миллиардов рублей региону приходится тратить только на обслуживание госдолга, что сопоставимо с расходами на одну отрасль.

Материалы по теме
Усс о времени губернаторства Толоконского: «Ни одного серьезного проекта за 3 года»

На заседании комитета депутаты внесли поправку в законопроект, с учетом которой краевой бюджет увеличит расходы на 1,3 млрд рублей. Деньги пойдут на господдержку отраслей экономики (АПК и транспорт); на модернизацию и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципалитетах; на ремонт социальных учреждений и на соцвыплаты гражданам.

Депутаты также обсудили финансирование в сфере транспорта, здравоохранения и ряде других. Кроме того, был согласован проект резолюции публичных слушаний о краевом бюджете, который содержит рекомендации краевым и муниципальным властям.

Депутат Егор Васильев отметил, что все профильные комитеты Законодательного Собрания края по итогам проведенных заседаний приняли решения одобрить законопроект. В итоге проект бюджета в первом чтении народные избранники поддержали.

Бахарь Владимир Викторович
Бахарь Владимир Викторович
И.о. министра финансов Красноярского края, вице-премьер правительства края
Васильев Михаил Геннадьевич
Васильев Михаил Геннадьевич
И.о. министра экономического развития Красноярского края
Васильев Егор Евгеньевич
Васильев Егор Евгеньевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать