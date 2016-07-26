Жительница Хакасии вернула похищенную бывшим мужем шестилетнюю дочь из Италии

Уполномоченный по правам детей в Хакасии рассказала о возвращении в Россию похищенной отцом девочки. Верховный суд республики определил, что ребенок должен жить со своей матерью.

Как пояснили Newslab.ru в аппарате Уполномоченного по правам ребенка, молодая женщина несколько лет назад познакомилась в Хакасии с уроженцем Пакистана, за которого вышла замуж и родила от него дочь. После этого семья уехала в Италию, где получила вид на жительство. В 2016 году пара разошлась и женщина с ребенком вернулись в Россию.

Помощник детского омбудсмена отметила, что при разводе семья не оформляла никакие бумаги, определяющие место проживания шестилетней девочки, мать не вносила ее данные в пограничные стоп-листы. Этим летом мужчина приехал повидаться с дочерью, увел ее на прогулку, а через несколько часов по телефону сообщил, что улетает в Италию.

«С этого момента общение с дочерью было ограничено и постоянно контролировалось отцом. Конечной целью перемещения ребенка за границу был Пакистан. Мать кинулась искать помощи в органах государственной власти. Следственные органы приступили к выяснению обстоятельств пересечения границы России в отсутствие документов ребенка. Было возбуждено уголовное дело», — пояснили в аппарате уполномоченного.

Ребенка сумели вернуть домой лишь 1 сентября, воспользовавшись тем, что отец отсутствовал дома. «Сейчас малышка находится дома, посещает школу, а ехать к папе опасается. В Италии ей часто приходилось оставаться на ночь одной, видеть, как нервничает папа и почти не дает разговаривать с мамой. Теперь мать находится рядом с ребенком постоянно, даже на уроках в школе. Отец девочки перебрался в Россию», — пояснили в пресс-службе.

Уполномоченный по правам ребенка Ирина Ауль отметила, что дети очень часто становятся заложниками выяснения отношений между родителями. «Мамам в процессе развода нужно обязательно определять место жительства ребенка, порядок общения с ним второго родителя, вносить ребенка в пограничный стоп-лист», — посоветовала детский омбудсмен.

Уполномоченная по правам детей рассказала, что ситуация помогла выявить недостатки механизма возвращения детей из-за границы. Сейчас идет подготовка предложений для его изменения.