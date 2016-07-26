В Красноярске начали заливать катки

На красноярских катках и хоккейных коробках началась заливка льда, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Основным условием устройства и эксплуатации ледовых катков является устойчивая температура ниже −10 градусов. Для создания крепкой поверхности специалисты заливают каток не менее пяти раз, а затем рисуют яркую разметку. Практически на всех площадках работы уже начались.

Этой зимой на территории красноярских школ заработают более 100 дворовых хоккейных коробок и катков. Для игры в зимний футбол подготовлено ещё 16 площадок. На территории шести образовательных учреждений появится лыжня. Как и в прошлом году, по 35 адресам откроются тёплые спортивные павильоны. В летний период на всех объектах провели текущий ремонт, обновили инвентарь, а на 10 площадках на улицах Свердловская, Гладкова, Ползунова, Попова, Копылова, Волжская и по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» появилось уличное освещение.

На эти цели затратили почти 1,9 млн рублей. Таким образом, количество «освещённых» спортивных объектов увеличилось до 60, покататься на коньках или поиграть в хоккей здесь можно будет и в вечернее время.

«На 44 площадках будут работать 55 инструкторов по месту жительства. Тренеры обучат всех желающих кататься на коньках, играть в хоккей, зимний футбол, на площадках также запланировано проведение занятий по кёрлингу и многое другое — всего предусмотрены тренировки по 8 основным и 23 дополнительным видам спорта. Занятия проводятся абсолютно бесплатно, посещать их смогут красноярцы старше шести лет. Отмечу, что тренировки регулярно посещают порядка 3,7 тысяч человек, в следующем году их количество превысит 4,1 тысяч», — рассказал заместитель главы города Сергей Кочан.

Помимо тренировок на дворовых площадках запланированы спортивно-массовые мероприятия. В начале декабря состоится торжественное открытие зимнего сезона.

С декабря 2017 года по март 2018 года на катках пройдёт 35 мероприятий, в том числе спартакиада среди дворовых команд «Навстречу Универсиаде-2019», спортивные праздники, соревнования по мини-хоккею с мячом и хоккею с шайбой, а также лига по зимнему мини-футболу. С расписанием работы инструкторов, графиком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте МАУ «ЦСК».

В следующем году количество дворовых спортивных площадок увеличится. В разных вариациях на улицах Мечникова, Тобольская, Чернышёва, Гладкова, Пионерской Правды, Новой, проспектах Мира и Молодёжный появятся комплексные спортивные площадки, гимнастические городки, площадки для настольного тенниса. На обустройство спортивных объектов будет направлено почти 20 млн рублей.