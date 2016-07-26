В бензине и дизельном топливе на заправках Красноярска нашли нарушения

В Красноярске активисты и краевые чиновники проверили топливо на четырех городских заправках. Совместная комиссия взяла образцы бензина и дизельного топлива, которые потом исследовали в лаборатории «Красноярскнефтепродукта».

Первой проверили заправку, расположенную на ул. Джамбульской, 12Г (ИП Науменко). Там для анализа взяли образцы бензина марки АИ-92 и дизельного топлива. По результатам исследований оба вида топлива признали соответствующими установленным нормам.

Также не нашли нарушений в бензине марки АИ-92 и дизельном топливе с АЗС «Регион 24», расположенной по адресу: Енисейский тракт, 10-й км, 3/1.

На заправке «Регион 24», расположенной на проспекте 60 лет образования СССР, 75, взяли на анализ бензин марки АИ-95 и дизельное топливо. Бензин специалисты признали качественным, а в дизельном топливе нашли нарушения: предельная температура фильтруемости топлива оказалась ниже, чем требуется нормативами. Этот показатель влияет на работу топливной системы автомобиля.

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Также комиссия взяла на анализ топливо с АЗС «Регион 24» на проспекте 60 лет образования СССР, 28г. Специалисты проверили бензин марки АИ-80 и дизельное топливо и оба вида признали некачественным. В бензине обнаружили превышение массовой доли серы почти в 11 раз. Кроме того, октановое число бензина не соответствовало заявленному: по нормам должно быть 80,0, а во взятом образце оказалось 75,4.

С протоколами исследования можно ознакомиться на сайте.