Назанимала 14 миллионов: красноярку отправили в колонию за обман знакомых

Жительницу Красноярска осудили к реальному сроку за серию мошенничеств в особо крупном размере. Изначально сообщалось, что женщина заняла у знакомых 10 миллионов рублей и уехала в другой регион, но в ходе следствия полицейские выяснили, что потерпевшие лишились 14 миллионов рублей.

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Первым в полицию обратился красноярский предприниматель. Он рассказал, что знакомая под расписку заняла у него 6 миллионов рублей, пообещав вернуть через месяц с процентами. Однако она не сделала этого и перестала выходить на связь, а позже скрылась в Волгоградской области.

Женщину задержали и доставили в Красноярск. Сотрудники уголовного розыска установили, что от ее противоправных действий пострадали еще 9 человек.

Злоумышленнице грозило до 10 лет лишения свободы. Суд назначил ей 4 года и 6 месяцев колонии общего режима.