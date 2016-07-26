Назанимала 14 миллионов: красноярку отправили в колонию за обман знакомых

Жительницу Красноярска осудили к реальному сроку за серию мошенничеств в особо крупном размере. Изначально сообщалось, что женщина заняла у знакомых 10 миллионов рублей и уехала в другой регион, но в ходе следствия полицейские выяснили, что потерпевшие лишились 14 миллионов рублей.
Первым в полицию обратился красноярский предприниматель. Он рассказал, что знакомая под расписку заняла у него 6 миллионов рублей, пообещав вернуть через месяц с процентами. Однако она не сделала этого и перестала выходить на связь, а позже скрылась в Волгоградской области.
Женщину задержали и доставили в Красноярск. Сотрудники уголовного розыска установили, что от ее противоправных действий пострадали еще 9 человек.
Злоумышленнице грозило до 10 лет лишения свободы. Суд назначил ей 4 года и 6 месяцев колонии общего режима.
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