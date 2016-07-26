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Игарке выбрали нового мэра
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В Красноярском крае

Игарке выбрали нового мэра

17 ноября 13:09
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Сегодня сессия горсовета Игарки выбрала нового главу города. Им стал генеральный директор местной компании «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» Евгений Никитин.

Евгений Никитин - новый мэр Игарки

Кроме него на этот пост претендовали еще четыре человека. Однако депутаты горсовета единогласно выбрали Никитина.

Говоря о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, новый глава Игарки отметил, что это решение проблемы ветхого и аварийного жилья, обеспечение бесперебойной работы новой системы водоснабжения КЕССОН и жизнедеятельность города в зимний период.

«Игарка в свое время была крупным транспортным и промышленным узлом, – говорит Никитин, – я сделаю все от меня зависящее, чтобы этот статус к ней вернулся».

К исполнению обязанностей мэра Евгений Никитин приступит 24 ноября 2017 года.

Напомним, что прежний глава Игарки Виктор Сорокин скончался 5 сентября этого года.

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