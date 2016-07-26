Жителей Красноярска запоздало предупредили о важном перекрытии

В Красноярске с 16 ноября частично перекрыли движение по улице Авиаторов в районе съезда на ул. Партизана Железняка. Жителей города о предстоящем перекрытии не предупредили — информация на сайте городской администрации появилась только сегодня, 17 ноября.

Как пояснили в мэрии, ограничения ввели из-за строительства ливневой канализации к ледовой арене на ул. Партизана Железняка. В администрации сообщили, что подрядчик работ — ООО «Стройсервис» — мог перекрыть дорогу ещё 10 ноября: «Но фактически движение ограничили только 16 ноября».

На участке улицы Авиаторов по направлению к к Октябрьскому мосту на пересечении со съездом на ул. Партизана Железняка перекрыли 2 крайние правые полосы. Подрядчик должен установить дополнительные информационные щиты и временные дорожные знаки.

Движение будет ограничено до 24.00 10 декабря 2017 года. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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