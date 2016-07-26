Возмутившее красноярцев перекрытие улицы Авиаторов отменили

Подрядчик откроет проезд по улице Авиаторов. Как пояснили в пресс-службе мэрии, ООО «Стройсервис» обязали сначала подготовить объезд.

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Сегодня утром красноярцы столкнулись с неожиданным перекрытием на ул. Авиаторов в районе съезда на ул. Партизана Железняка. Мэрия о работах не предупредила, хотя строительство ливневой канализации началось здесь 10 ноября. Движение обещали открыть через месяц, 10 декабря.

После недовольства горожан и существенного осложнения дорожной обстановки, перекрытие решили отменить. Бетонные блоки подрядчик уберет сегодня вечером. После этого, за счет островка безопасности, рабочие должны будут создать объездной путь на время строительства ливневки.