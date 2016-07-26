Возмутившее красноярцев перекрытие улицы Авиаторов отменили

Подрядчик откроет проезд по улице Авиаторов. Как пояснили в пресс-службе мэрии, ООО «Стройсервис» обязали сначала подготовить объезд.
Сегодня утром красноярцы столкнулись с неожиданным перекрытием на ул. Авиаторов в районе съезда на ул. Партизана Железняка. Мэрия о работах не предупредила, хотя строительство ливневой канализации началось здесь 10 ноября. Движение обещали открыть через месяц, 10 декабря.
После недовольства горожан и существенного осложнения дорожной обстановки, перекрытие решили отменить. Бетонные блоки подрядчик уберет сегодня вечером. После этого, за счет островка безопасности, рабочие должны будут создать объездной путь на время строительства ливневки.
«Как только проезд автомобилистам будет обеспечен, бетонные блоки поставят вновь и работы по строительству продолжатся. В любом случае подрядчик по строительству ливневой канализации должен уложиться в срок до полуночи 10 декабря 2017 года», — отметили в пресс-службе.