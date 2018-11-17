«Миллионы для сына»: уличенный в коррупции глава района ушел в отставку

Глава Балахтинского района Красноярского края Николай Юртаев ушел в отставку по собственному желанию за три года до окончания полномочий. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте территории.

По всей вероятности, причиной столь поспешного ухода Юртаева с поста, стало принятое 4 октября 2017 года решение Балахтинского районного суда, обязавшее местный райсовет на ближайшей сессии рассмотреть вопрос об отставке главы района.

По материалам суда, в 2016 году местная компания «Сибирь» получила из районного бюджета 41,6 млн рублей в виде субсидии на строительство молокозавода. При этом Юртаев скрыл тот факт, что это предприятие принадлежит его сыну, чем нарушил антикоррупционное законодательство.

«Указанное нарушение <...> является основанием для удаления главы Балахтинского района Юртаева Н.М. в отставку», — говорится в судебном решении.

С требованием рассмотреть этот вопрос к депутатам Балахтинского райсовета обратился прокурор территории. Однако народные избранники не сочли действия Юртаева основанием для возможного возникновения конфликта интересов и не стали принимать никаких решений.

Тогда-то прокуратура и обратилась в суд, который поддержал ее выводы и потребовал от депутатов все-таки рассмотреть вопрос об отставке главы района. Однако Николай Юртаев не стал дожидаться этого и написал заявление о сложении полномочий.