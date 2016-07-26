Глава Зеледеево лишился поста из-за халатности

Глава администрации поселка Зеледеево Владимир Ткачук отправлен в отставку. Такое решение вчера приняли депутаты местного сельсовета.

Как рассказала Newslab.ru его председатель Валентина Руцинская, причиной такого шага стало халатное отношение главы поселения к своим обязанностям.

Так, бюджет Зеледеево на 2017 год был принят только в апреле этого года из-за того, что глава вовремя не предоставил всех документов.

«Объясняя произошедшее, он сослался на то, что не знал о необходимости этого, — рассказывает Руцинская. — Таких промахов было много».

Добавим, что Ткачук управлял поселком последние семь лет.