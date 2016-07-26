Сегодня в Красноярске откроется самый большой каток

17 ноября в 5 часов вечера на острове Татышев откроется самый большой каток в Красноярске, сообщили в пресс-службе мэрии. Праздник в честь открытия катка состоится на следующей неделе, но кататься на коньках там можно будет ежедневно в обычное время — с 11:00 до 23:00.

Стоимость проката коньков и посещения катка в новом сезоне не изменилась: цена входного билета на каток для взрослого составляет 80 рублей, дети до 7 лет выходят на лёд бесплатно. Прокат одной пары коньков обойдётся в 110 рублей за час, услуга заточки — 120 рублей.

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Если посетитель захочет провести на катке больше одного часа, то оплачивать повторно билет на каток не придётся: достаточно лишь продлить аренду коньков.

Добавим, в Татышев-парке есть бесплатные курсы обучения катанию на коньках. Узнать расписание занятий можно в павильоне проката возле Октябрьского моста.

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