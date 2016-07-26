Суд приговорил участкового-взяточника к 9,5 годам и крупному штрафу

Суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима полицейского из Иланского района Красноярского края, попавшегося на взятке. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
В марте 2016 года старший участковый Иланского отдела полиции потребовал у местных лесозаготовителей ежемесячно передавать ему по 30 тысяч рублей. В противном случае он обещал устраивать административные проверки и всячески мешать бизнесу.
В течение 3 месяцев граждане Китайской Народной Республики, которые занимались лесозаготовкой, передавали ему деньги. Всего участковый получил от них 90 тысяч рублей.
В июле 2016 года полицейский аналогичным образом потребовал взятку у ещё одного бизнесмена. Заместитель директора лесозаготавительного предприятия передал ему 30 тысяч рублей.
Участкового уволили из полиции, на него завели уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Иланский районный суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн рублей. Кроме того, на 4 года ему запретили занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе.
Приговор суда в законную силу не вступил, у сторон есть 10 дней на его обжалование.