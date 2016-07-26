Суд приговорил участкового-взяточника к 9,5 годам и крупному штрафу

Суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима полицейского из Иланского района Красноярского края, попавшегося на взятке. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В марте 2016 года старший участковый Иланского отдела полиции потребовал у местных лесозаготовителей ежемесячно передавать ему по 30 тысяч рублей. В противном случае он обещал устраивать административные проверки и всячески мешать бизнесу.

В течение 3 месяцев граждане Китайской Народной Республики, которые занимались лесозаготовкой, передавали ему деньги. Всего участковый получил от них 90 тысяч рублей.

В июле 2016 года полицейский аналогичным образом потребовал взятку у ещё одного бизнесмена. Заместитель директора лесозаготавительного предприятия передал ему 30 тысяч рублей.

Материалы по теме Отказавшиеся от крупной взятки полицейские получили премию в 97 тысяч (видео)

Участкового уволили из полиции, на него завели уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Иланский районный суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн рублей. Кроме того, на 4 года ему запретили занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе.

Приговор суда в законную силу не вступил, у сторон есть 10 дней на его обжалование.