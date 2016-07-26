Красноярский «Сокол» на выезде обыграл питерскую «СКА-Неву»

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» одержал четвертую победу подряд в чемпионате ВХЛ. 17 ноября подопечные Александра Титова в Санкт-Петербурге взяли верх над одним из лидеров турнира — «СКА-Невой».

Как рассказали в пресс-службе «Сокола», счет в середине второго периода открыл воспитанник красноярской школы Артём Потылицын. В заключительной трети матча еще один красноярец — самый именитый игрок ВХЛ, двукратный чемпион мира Александр Сёмин вышел на рандеву с вратарем и переиграл его. Чуть позже питерская команда сократила отставание в счете, но «Сокол» смог удержать преимущество в одну шайбу. Итог матча — 2:1 в пользу красноярцев.

Главный тренер «СКА-Невы» Евгений Попихин отметил: «Скажу, что получился отличный хоккей! Современный, много эмоций, хорошее движение. Сегодня, конечно, решило мастерство отдельных игроков нашего соперника. Если мы свои моменты не забили, то они их использовали сполна. Ну а так была равная игра».

Главный тренер «Сокола» Александр Титов подвел итог встречи:

«Если честно, нас сегодня эмоции больше переполняли. У нас была 10-дневная пауза, мы работали, тренировались. И после такого перерыва у ребят было очень много желания и очень много сумбура в действиях. Мы как раз и говорили между периодами сегодня, что надо немножко успокоиться, чтобы начать свою игру демонстрировать — а то отошли слегка от той игры, которую хотим видеть. Поэтому за счёт эмоций, думаю, визуально показалось, что у нас такая активность. Из-за них, кстати, мы привезли несколько серьезных моментов, когда соперник выходил и 2 в 1, и 1 в 0, но прощал нас».

Уже в это воскресенье, 19 ноября, «Сокол» сыграет с лидером турнирной таблицы — питерским «Динамо». Матч в Санкт-Петербурге начнется в 21:00 по красноярскому времени.