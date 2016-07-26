Автовладелец посадил за руль пьяного приятеля и обвинил его в угоне

44-летнему жителю Ачинска грозит до 2 лет лишения свободы за заведомо ложный донос об угоне автомобиля. Как рассказали в пресс-службе полиции Красноярского края, мужчина обвинил в совершении преступления своего приятеля, желая избежать ответственности за другое нарушение закона.

Инцидент произошел в июле этого года в Ачинском районе. Сотрудники ГИБДД остановили машину, которой управлял пьяный молодой человек — прибор показал 1,29 мг/л. При этом на пассажирском месте находился 44-летний собственник транспортного средства. Он тоже был пьян.

Желая избежать ответственности за передачу управления пьяному, владелец машины сообщил полицейским, что водитель якобы угнал его машину и причинил ему телесные повреждения. В ходе проверки эта информация не подтвердилась, в ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.