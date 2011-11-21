Убивший молодую девушку хакасский таксист оказался серийным насильником и убийцей

Следователи предъявили обвинения 31-летнему жителю Хакасии, который подозревается в убийстве пропавшей после посещения клуба девушки.

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24-летнюю Оксану Литвинову искали в Абакане со 2 сентября — она вышла из клуба на ул. Пушкина, где отдыхала с подругами и исчезла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», поиски длились около 20 дней. В результате оперативники нашли тело девушки, спрятанное в лесополосе около Минусинской ТЭЦ и задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 31-летний таксист.

Сегодня следователи рассказали, что злоумышленник оказался серийным убийцей и насильником. На его счету за четыре года — с 2013 по 2017 — 6 изнасилований женщин в возрасте от 19 до 33 лет. Двух из этих девушек он убил, двух пытался убить, но не смог сделать этого из-за их активного сопротивления. Еще одна его жертва на момент изнасилования была беременна. Всех женщин злоумышленник подбирал в городе и увозил в безлюдные места.

«Для совершения преступлений злоумышленник использовал арендованные автомобили, в которые заманивал жертв под предлогом оказания услуг по перевозке пассажиров. При этом целенаправленно выбирал в качестве жертв лиц женского пола, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что они не смогут оказать ему реального сопротивления», — отметили в управлении.

Мужчине уже предъявили обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.