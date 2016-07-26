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Брошенного родителями малыша-суриката воспитывает сестра
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В Красноярском крае

Брошенного родителями малыша-суриката воспитывает сестра

21 ноября 13:33
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Сотрудники парка флоры и фауны «Роев ручей» подселили к брошенному сурикату Паше его старшую сестру. Об этом рассказали в парке.

Паша появился на свет 19 августа, в день рождения «Роева ручья». Из-за того, что родители отказались от своего детеныша, сотрудникам парка пришлось самостоятельно выкармливать малыша. Новорожденный сурикат помещался на ладони и съедал всего 1 мл молока за раз.

От новорожденного суриката Паши отказалась семья
Фото: vk.com/roevruchey
Сотрудники «Роева ручья» подселили к Паше его старшую сестренку Кристину
Фото: vk.com/roevruchey
Кристина опекает Пашу, развлекает и вылизывает
Фото: vk.com/roevruchey

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Когда Паша подрос, семья суриката по-прежнему отказывалась его принимать, и зверька поселили отдельно. Накануне сотрудники «Роева ручья» подсели к нему одного из членов его семейства — старшую сестрёнку Кристину.

В зоопарке рассказывают, что Кристина полностью взяла Пашу под опеку: вылизывает ему шерстку, развлекает и отдает самые вкусные кусочки корма.

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