Медведи на «Столбах» легли в зимнюю спячку. Об этом рассказали сотрудники красноярского заповедника.

Как пояснил ведущий научный сотрудник «Столбов» Владимир Кожечкин, обычно медведи укладываются в берлоги 27 октября, а просыпаются только в апреле. Специалисты заповедника на протяжении 60 лет наблюдали за спячкой косолапых.

В середине ноября научные сотрудники заповедника прошли больше 60 км по постоянным маршрутам животных. Они не встретили следов медведей — это подтверждает, что звери уже залегли в берлоги.

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Напомним, в этом году в Красноярском крае медведи часто выходили к людям, краевые чиновники даже приказали застрелить 9 особей.

В заповеднике отметили, что для медведей этот год был голодным, поэтому звери не набрали нужное количество жира для предстоящей спячки. Из-за этого многие молодые животные могут не пережить зиму.