Минусинского прокурора обвинили в сговоре с мэром города (видео)

Прокуратура Минусинского района затягивает пересмотр дела бывшего руководителя минусинского городского управления образования и бывшего секретаря местного отделения «Единой России» Веры Ложечниковой, осужденной за мошенничество. Об этом рассказали журналисты местной телекомпании «ТОН».

Дело против бывшей чиновницы возбудили в 2014 году по заявлению главы Минусинска Дмитрия Меркулова, в котором он обвинил ее в премировании самой себя на сумму 11,5 тысяч рублей без согласования с градоначальником. По словам же Ложечниковой, эта премия была с ним согласована, вот только документ с его подписью куда-то пропал, а сам Меркулов в суде заявил, что ничего не подписывал. В результате в январе 2016-го ее приговорили к одному году условно.

Как итог: потеря работы в администрации и поста секретаря минусинского отделения «Единой России», который через несколько месяцев и занял Меркулов.

Однако в феврале 2017 года минусинский журналист Дмитрий Попков, которого спустя три месяца застрелили во дворе собственного дома, опубликовал в СМИ то самое ходатайство с резолюцией и подписью Меркулова.

Последующие экспертизы доказали подлинность самого документа и подписи главы города на нем.

«Я обращалась с этим документом во все инстанции, — рассказывает Вера Ложечникова, — но получала немотивированные отказы приобщить ходатайство к делу. Тогда я подала заявление в Минусинский городской суд на незаконные действия прокурора города, его неправомерный отказ выйти в суд для пересмотра приговора».

И здесь выяснился интересный факт: оказывается, Минусинский межрайонный прокурор по указанию Генеральной прокуратуры РФ уже вынес постановление о возобновлении производства по уголовному делу Ложечниковой — в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Однако через шесть месяцев расследования, когда материалы дела были отправлены прокурору города, тот заявил о неполноте данных и необходимости доследования.

«Проведено уже пять экспертиз, которые доказали подлинность ходатайства и подписи Меркулова, а я продолжаю быть осужденной за преступление, которого никогда не было, — говорит Ложечникова, — прокуратура, видимо, не собирается выходить в суд для вынесения оправдательного приговора, потому что Меркулову тогда не быть главой города, ведь он виновен в лжедоносе и даче ложных показаний в суде».

По словам бывшей чиновницы, она уже обращалась к прокурору Красноярского края Михаилу Савчину, руководителю ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Игорю Напалкову и начальнику краевой полиции Александру Речицкому. А на прошлой неделе написала письмо врио губернатора Красноярского края Александру Уссу, которое есть в распоряжении Newslab.ru.

Напалков Игорь Валерьевич Глава следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю