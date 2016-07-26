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Минусинского прокурора обвинили в сговоре с мэром города (видео)
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В Красноярском крае

Минусинского прокурора обвинили в сговоре с мэром города (видео)

21 ноября 14:45
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Прокуратура Минусинского района затягивает пересмотр дела бывшего руководителя минусинского городского управления образования и бывшего секретаря местного отделения «Единой России» Веры Ложечниковой, осужденной за мошенничество. Об этом рассказали журналисты местной телекомпании «ТОН».

Дело против бывшей чиновницы возбудили в 2014 году по заявлению главы Минусинска Дмитрия Меркулова, в котором он обвинил ее в премировании самой себя на сумму 11,5 тысяч рублей без согласования с градоначальником. По словам же Ложечниковой, эта премия была с ним согласована, вот только документ с его подписью куда-то пропал, а сам Меркулов в суде заявил, что ничего не подписывал. В результате в январе 2016-го ее приговорили к одному году условно.

Как итог: потеря работы в администрации и поста секретаря минусинского отделения «Единой России», который через несколько месяцев и занял Меркулов.

Сюжет минусинской телекомпании "ТОН"

Однако в феврале 2017 года минусинский журналист Дмитрий Попков, которого спустя три месяца застрелили во дворе собственного дома, опубликовал в СМИ то самое ходатайство с резолюцией и подписью Меркулова.

Последующие экспертизы доказали подлинность самого документа и подписи главы города на нем.

«Я обращалась с этим документом во все инстанции, — рассказывает Вера Ложечникова, — но получала немотивированные отказы приобщить ходатайство к делу. Тогда я подала заявление в Минусинский городской суд на незаконные действия прокурора города, его неправомерный отказ выйти в суд для пересмотра приговора».

И здесь выяснился интересный факт: оказывается, Минусинский межрайонный прокурор по указанию Генеральной прокуратуры РФ уже вынес постановление о возобновлении производства по уголовному делу Ложечниковой — в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Письмо Веры Ложечниковой врио губернатора Красноярского края Александру Уссу
Письмо Веры Ложечниковой врио губернатора Красноярского края Александру Уссу
Письмо Веры Ложечниковой врио губернатора Красноярского края Александру Уссу

Однако через шесть месяцев расследования, когда материалы дела были отправлены прокурору города, тот заявил о неполноте данных и необходимости доследования.

«Проведено уже пять экспертиз, которые доказали подлинность ходатайства и подписи Меркулова, а я продолжаю быть осужденной за преступление, которого никогда не было, — говорит Ложечникова, — прокуратура, видимо, не собирается выходить в суд для вынесения оправдательного приговора, потому что Меркулову тогда не быть главой города, ведь он виновен в лжедоносе и даче ложных показаний в суде».

По словам бывшей чиновницы, она уже обращалась к прокурору Красноярского края Михаилу Савчину, руководителю ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Игорю Напалкову и начальнику краевой полиции Александру Речицкому. А на прошлой неделе написала письмо врио губернатора Красноярского края Александру Уссу, которое есть в распоряжении Newslab.ru.

Савчин Михаил Михайлович
Савчин Михаил Михайлович
Прокурор Красноярского края
Напалков Игорь Валерьевич
Напалков Игорь Валерьевич
Глава следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю
Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края

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