Дайджест Newslab.ru: Долой заборчики!

Ура-ура! В декабре с улиц Красноярска начнут убирать лишние заборчики. Сегодня новый мэр Сергей Ерёмин заявил, что его — как и многих жителей — тоже раздражает разнообразие оградок, которые соседствуют друг с другом. Градоначальник пояснил, что отчет почти готов и до конца месяца начнется работа по приведению города в порядок.

«Я просто его разбил»: как красноярец впервые выиграл чемпионат мира по муай тай Красноярский боец Армен Петросян всего за год совершил головокружительную карьеру в мире тайского бокса, начав с соревнований городского уровня и закончив победой на чемпионате мира в Бангкоке. А после заявил о себе на профессиональной сцене, успешно проведя дебютный бой с опытным и титулованным соперником из Словакии. О своем пути восходящая звезда муай тай рассказал журналисту Newslab.ru.

Дворец Деда Мороза: где в Красноярске отметить Новый год с ребенком Хотите, чтобы Новый год стал для вашего ребенка незабываемым, но не знаете, как организовать праздник? В помощь родителям почти в самом центре Красноярска в этом году будет работать новогодняя локация — Дворец Деда Мороза. Организаторы обещают своим юным гостям настоящую зимнюю сказку. Мы решили узнать, какая программа ждёт посетителей Дворца, сколько это стоит и как туда попасть.

Самые читаемые новости дня:

Следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели депутата в ТРЦ «Планета»

«Фигуры ниже, горок больше»: мэр рассказал, как будет выглядеть новогодний ледовый городок

В Красноярск привезли фальшивые деньги хорошего качества: полиция рассказала, как отличить подделку