«А теплицу-то мне ставить?»: в Красноярске обсудили застройку северо-западной части города

В Красноярске прошли первые общественные слушания по застройке города. Сегодня представители мэрии и проектировщики обсуждали с горожанами проект изменений, планируемых в северо-западной части краевого центра.

В зале левобережного ГорДК к 18:00 собралось достаточно много людей — зрительный зал на 450 мест был заполнен примерно на две трети. Представитель проектного института «Гипрогор» Дмитрий Татарников представил собравшимся планы застройки. Он объяснил, что изменения предполагаются в мкрн Ботанический, поселке ГЭС, мкрн Северо-Западный и Ветлужанке, а также в районе ул. Вильского и Западном микрорайоне, включающем в себя улицы Мечникова и 8 Марта.

Московский проектировщик отметил, что в районе предполагается строить дома в 12-17 этажей, а отдельные здания будут насчитывать 20 этажей. Это будет не точечная застройка, а жилые комплексы. Для каждого из них спроектировали социальные объекты — школы, детские сады, спортивные площадки и поликлиники. Доступность проектируемых участков повысят за счет дорог. Под них у населения изымут участки, на которых сейчас расположены дома или гаражи.

Однако представленные в презентации планы, на которых невозможно было разобрать отдельные объекты, не слишком впечатлили красноярцев. Вопросы они задавали про конкретные сроки и места. «Меня вот интересует, строить ли мне теплицу в этом году?», — поинтересовалась владелица частного дома на улице Омская. Рядом с ее домом планируется начать стройку на месте бывшей воинской части. Проектировщик порекомендовал ей не рисковать, так как новый микрорайон будут строить в рамках первой очереди — до 2019 года. Землю у владельцев частных домов изымать не собираются. Исключения могут составить лишь те участки, которые попадут в зону строительства подъездных дорог или прокладки сетей.

Самой громкой частью аудитории оказались владельцы гаражей в районе ул. Телевизорная. Хотя Дмитрий Татарников и заверил, что гаражный массив планируется оставить, представитель инициативной группы утверждала обратное и не слушала представителей городского департамента градостроительства, пытавшихся разъяснить ей, что снос, даже если он будет, планируется не раньше 2025 года. «У вас денег нет бордюры поменять! На какие деньги вы дороги собрались строить!», — возмущалась разгоряченная женщина.

Примерно через час после начала слушаний, поняв, что ответов на конкретные вопросы получить не удастся, участники начали массово покидать зал.

На слушания официально зарегистрировались лишь 129 человек. Большинство из них не дождались окончания слушаний. В итоге 18 человек проголосовали за проект застройки, 19 подали предложения и замечания, а против высказались лишь 9 участников.

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Предложения по проекту еще можно подать — их будут принимать до 5 декабря в департаменте градостроительства на ул. Карла Маркса, 95. Представители мэрии порекомендовали высказывать конкретные предложения, например, о том, что вместо дома можно построить школу или разбить сквер, а не пытаться выступить против всех предложений. В этом случае у горожан больше возможностей быть услышанными, а у их предложений — попасть в план застройки.

Следующие слушания по застройке городской территории в Красноярске пройдут 27 ноября в 18:00 в актовом зале администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36). Представители мэрии планируют поговорить о застройке Советского района. Через неделю, 28 ноября в 18:00 в ГорДК на пр. Свободный, 48 с горожанами обсудят изменение центра города и мкрн Удачный.