Красноярский край получил 20 млн рублей на открытие 3D-кинозалов

Фонд кино предоставил 20 млн рублей на новые цифровые кинозалы в Красноярском крае. В следующем году впервые фильмы в формате 3D станут доступны для жителей Балахты и Курагино. Такое решение принято по итогам конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч человек.

По 5 млн рублей на открытие цифровых кинозалов получат «Красноярский кинограф», городской дом культуры «Мечта» в Сосновоборске, Балахтинская централизованная клубная система и межпоселенческий Курагинский районный Дом культуры.

«В Балахте и Курагино, например, впервые появятся кинозалы с возможностью показа качественного цифрового кино и демонстрации фильмов в формате 3D. В Сосновоборске и Канске уже есть кинозалы коммерческие — теперь же, благодаря федеральным деньгам, появится возможность оборудовать и открыть кинозалы муниципальные, доступные более широкому кругу местного населения. В частности, мы планируем открыть зал в Канском отделении кинопроката. Все кинозалы должны быть оборудованы и запущены до 31 декабря 2018 года», — говорит директор КГБУК «Красноярский кинограф» Дмитрий Кудрявцев.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проводит конкурс с 2015 года. За это время качественные цифровые залы появились в Шарыпово и Бородино, а 1 декабря откроется еще один — в Доме культуры «Энергетик» в Дивногорске.

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В Бородино стоимость кинооборудования также составила 5 млн рублей. Перед его установкой в местном Доме культуры капитально отремонтировали стены, оборудовали вентиляцию и систему кондиционирования, установили цифровой проектор с системой для 3D-показа, а в зрительном зале смонтировали серебряный экран и звукоусилительное оборудование.

Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Ее основная задача — помочь создать новые кинозалы там, где жители не имеют возможности смотреть фильмы на большом экране. Обязательным условием для переоборудованного кинозала является демонстрация отечественного кино в объеме не менее 50 % сеансов в квартал.