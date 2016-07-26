Красноярцам раскроют секреты научной фотографии

24 ноября в Научном кафе СФУ (пр. Свободный, 82, корпус № 24(А), кафе «Барселона») состоится очередная встреча, на которой обсудят специфику научной фотографии и подведут итоги фотоконкурса «Университетская фотография 2017». Присоединиться к мероприятию может любой желающий, вход свободный.

Перед участниками встречи выступит доцент Гуманитарного института СФУ Александра Ситникова с обзором тенденций развития научной фотографии в мире и в России. Также в Научном кафе презентуют лучшие работы номинации «Свободная тема», анализ снимков представит член жюри конкурса «Университетская фотография», известный красноярский фотограф Александр Купцов.

О значимости фотографии в научно-исследовательском процессе и о том, где проходит грань между фотографией как материалом для научного исследования и художественными возможностями научной фотографии, расскажет победитель конкурса в номинации «Микронаука» Борис Лобастов — аспирант Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ.

Материалы по теме Снимок из лаборатории КрасГМУ вышел в финал фотоконкурса «Наука для каждого»

В конце встречи организатор фотоконкурса — Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ — подведёт итоги, назовёт победителей и вручит призы.

Конкурс «Университетская фотография 2017» проводился по номинациям «Микронаука», «Наука и технологии», «Свободная тема». Некоторые лучшие снимки в номинации «Микронаука» можно увидеть в холле библиотеки СФУ (пр. Свободный, 79/10), где представлена фотовыставка по итогам конкурса вместе с фотографиями международного конкурса научной фотографии Wellcome Image Award.