В СФУ стартовали Дни научного кино

С 22 по 24 ноября в Сибирском федеральном университете пройдет Фестиваль актуального научного кино (ФАНК).

ФАНК — это самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет.

Проект поддерживает Минобрнауки РФ. С октября по декабрь 2017 года десятки вузов по всей стране абсолютно бесплатно покажут документальные фильмы о науке своим студентам, а также всем желающим. Этот проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке и, возможно, и вдохновить на собственные исследования.

Красноярцам представят три фильма: «Вселенная Стивена Хокинга. Космическая удача», «О Байкале начистоту» и «Сквозь кротовую нору». Показы пройдут в Библиотеке СФУ (пр. Свободный, 79/10, корпус № 10, аудитория Б4-08). Вход на Фестиваль актуального научного кино бесплатный для всех желающих. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

За анонсами фильмов можно следить в группе Научно-образовательного центра молодых учёных СФУ во «ВКонтакте» .