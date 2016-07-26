Владимир Жириновский будет баллотироваться в президенты

Либерально-демократическая партия России выдвинула на пост президента страны Владимира Жириновского. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе партии.

Такое решение было принято на совместном заседании Высшего совета партии и президиума фракции ЛПДР в Государственной Думе РФ. Теперь кандидатуру должен утвердить съезд партии, который должен пройти в 20-х числах декабря.

«Я безмерно благодарен за выдвижение меня, чтобы на съезде партии моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост», – заявил Жириновский на заседании фракции.

Это уже шестые выборы главы государства, в которых он будет принимать участие. До этого Жириновский претендовал на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Максимальный результат — 9,35 % - он показал именно в 2008-м.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официальная избирательная кампания стартует в период с 7 по 17 декабря 2017 года. На сегодняшний день, кроме Жириновского, о своей готовности побороться за пост главы государства заявили основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, бизнесмен Сергей Полонский, журналист Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак.