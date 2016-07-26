Красноярцев пригласили на репетиции симфонического оркестра

23 и 24 ноября в малом зале Красноярской краевой филармонии пройдут открытые репетиции Академического симфонического оркестра. Музыканты исполнят произведения участников проекта «Симфония Сибири», а художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владимир Ланде расскажет познавательные факты об истории музыки и ее особенностях.

Проект «Симфония Сибири» реализуется в Красноярске второй год подряд, молодые композиторы со всей России предоставляют на рассмотрение экспертов свои музыкальные произведения, лучшие из которых будут исполнены симфоническим оркестром. Главным экспертом выступает член Союза композиторов России, проректор по научной работе и развитию Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Светлана Лаврова. Специальными гостями проекта станут композиторы из Нью-Йорка Алла Павлова и Наталия Медведовская.

В субботу, 25 ноября, в 13:00 в Малом концертном зале филармонии состоится концерт лауреатов конкурса. В 19:00 прозвучат произведения экспертов проекта, в том числе смелое сочинение Светланы Лавровой «Бармаглот» для саксофона, рэпера и фортепиано«, созданное под впечатлением от прочтения сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

Репетиции будут проходить с 10:00 до 13:45 в Малом зале филармонии, вход свободный.