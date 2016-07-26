Ведущие энергетики России съехались на форум в Красноярск

Сегодня, 22 ноября, стартовал VIII Сибирский энергетический форум, в рамках которого работает целый комплекс специализированных выставок — «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и «Нефть. Газ. Химия».
Открывая мероприятие, и.о. министра энергетики, промышленности и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов подчеркнул:
«Данное событие для нас является знаковым. Здесь присутствуют ведущие компании энергетики, недропользования, электротехнического оборудования не только со всех уголков РФ, но и из-за рубежа. Это является прямым подтверждением, что край важен для энергетики России и мира. На полях форума мы обсуждаем вопросы при активном участии Российской академии наук, представителей ведущих генерирующих компаний России, руководителей и работников электросетевых компаний. Это говорит о том, что здесь, на форуме, формируется энергетическая политика. Уже сегодня мы начали обсуждать основные подходы новой энергетической стратегии развития Красноярского края. Край по-прежнему сохраняет позиции лидера в области энергетики. У нас есть чему поучиться, и мы всегда открыты новому опыту».
Также с приветственными словами выступили депутат Государственной Думы России Виктор Зубарев, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Владимир Демидов, советник врио губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко.
Специальным гостем и участником форума стал Алексей Конторович, академик РАН, председатель Научного совета РАН по отделению геологии, геофизики, геохимии и горных наук.
«Я работаю на нефтегазовую отрасль Красноярского края вместе со своими друзьями-коллегами с конца 50-х годов. Именно руками этих людей были сделаны первые открытия месторождений. Благодаря их работе в крае была обнаружена самая древняя нефть на нашей планете. Еще 15 лет назад никто и не думал, что край может стать нефтедобывающим краем. Результатом нашей работы в невероятно сложных условиях стало то, что сегодня открытые местророждения позволили добыть 22 млн тонн. И эта цифра может вырасти до 30 млн тонн. Я уверен, что край — это одна из нефтяных и газовых житниц восточных территорий России на большую часть 21 века. И многие достижения можно увидеть на выставке. Вместе с вами я горжусь богатством земли Красноярской», — обратился к собравшимся академик.
Гостей и участников поприветствовал советник, директор Департамента международной торговли Великобритании в России Джон Линдфилд: «Вместе со мной сюда прибыли 17 представителей компаний Великобритании и представители научного сообщества. Насколько мне известно, мы первая британская бизнес-миссия, которая прибыла в Красноярск, по меньшей мере, за последние 25 лет. Нам очень приятно находиться здесь. Мы благодарим администрацию и организаторов этого мероприятия за приглашение и за очень теплый прием».
VIII Сибирский энергетический форум и комплекс специализированных выставок «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и «Нефть. Газ. Химия» продолжат работу до 24 ноября включительно в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19). Ознакомиться с программой форума можно по ссылке.