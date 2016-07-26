Хоккеисты красноярского «Сокола» одержали шестую победу подряд

Красноярский ХК «Сокол» одержал в чемпионате ВХЛ шестую победу подряд. Накануне команда Александра Титова обыграла в Воронеже местный «Буран».

Как рассказали в пресс-службе ХК «Сокол», первая шайба влетела в ворота хозяев льда уже на 4-й минуте — отличился Артурс Озолиньш. Спустя 5 минут дебютным голом за «Сокол» отметился воспитанник красноярской школы Илья Скворцов. «Буран» смог отыграть одну шайбу, которая для «ураганных» стала единственной в этом матче. Дальше забрасывали только сибиряки. Сначала нападающий Игорь Руденков, а затем защитники Сергей Теряев и Станислав Заборников установили окончательный счет — 5:1 в пользу «Сокола».

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Для игроков обороны заброшенные шайбы также стали дебютными в составе «крылатых». Александр Сёмин в этом матче отметился двумя голевыми передачами, у нападающего гроссмейстерский показатель −17 очков в 17 проведенных встречах. Уверенная победа выводит «Сокол» на 8-е место среди 27 команд лиги, и теперь красноярский клуб всего на 5 очков отстает от третьего места.

Сегодня «Сокол» сыграет в Рязани против одноименного клуба, после чего вернется в Красноярск. На родном льду «крылатые» начнут 4-х матчевую серию уже первого декабря игрой против одного из лидеров ВХЛ — «СКА-Невы», которую в рамках первого круга несколько дней назад «соколы» уже обыграли в Санкт-Петербурге.