Красноярцам предлагают 140 тысяч вакансий постоянной работы

По данным агентства труда и занятости населения Красноярского края работодатели с начала года заявили 140 тысяч вакансий для трудоустройства на постоянную работу, что на 6 тысяч единиц больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

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Сегодня жителям края доступны 35,5 тысячи предложений постоянной работы. Так, в Красноярске в новый гипермаркет «Лента» требуются 132 работника, в том числе администраторы зала, кассиры, логистики, пекари, повара и продавцы. В АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» требуются 78 работников: водители, геологи, инженеры-механики, маркшейдеры, машинисты.

Ознакомиться с краевым банком вакансий можно на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, а также на портале «Работа в России» или в ближайшем центре занятости населения.