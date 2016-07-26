«Норникель» победил сразу в двух номинациях международного конкурса коммуникационных проектов

«Норникель» стал призером сразу в двух номинациях международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017.

Награду в номинации «Лучший экологический проект», совместной с Минприроды РФ, компания получила за экологический марафон «ПонесЛось».

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«Экомарафон — проект не только про экологическую эффективность, но и про людей. Он весь, от разработки до реализации, блестяще был реализован менеджментом компании. А тесное сотрудничество подразделений социальной ...политики, корпоративных коммуникаций и ИТ-специалистов позволило максимально эффективно организовать администрирование марафона на всех этапах. Такая высокая оценка жюри — наша общая победа», — сказала директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.

Также высокой награды был удостоен масштабный проект проведения высокоскоростного интернета в Норильск A leap Into The Digital Age (Прыжок в цифровое будущее). Он победил в номинации «Лучший интегрированный проект».

За победу в креативном соревновании в этом году боролись ведущие компании из 11 стран мира. Ознакомиться с победителями можно здесь.

Напомним, до 2023 года «Норникель» потратит на экологические мероприятия 250 млрд рублей. Из них 200 млрд будут направлены на север Красноярского края.