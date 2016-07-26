В Лесосибирске сгорела котельная лесоперерабатывающего предприятия (видео)

Крупный пожар произошел в Лесосибирске, на территории Новоенисейского лесохимического комплекса — крупного лесоперерабатывающего предприятия.

Как пояснили в пресс-службе краевого управления МЧС, пожар в отдельно стоящем здании котельной начался сегодня около 10:46. Дым был виден из всех районов Лесосибирска. Жители сразу начали выкладывать в социальные сети фотографии.

На видео, которое снял один из сотрудников предприятия видно, что рядом с котельной находятся емкости, похожие на те, в которых обычно хранят опасные вещества.

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На территорию комбината сразу отправили 8 пожарных машин и 26 пожарных. С огнем они сумели справиться за час и остановили его распространение на площади в 500 кв. метров. Как пояснили в пресс-службе управления МЧС, котельная отапливала лишь один цех перерабатывающего комплекса, жилые дома к ней не были подключены.