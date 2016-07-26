Красноярцам бесплатно покажут оперу «Трубадур», посвятив ее Дмитрию Хворостовскому

Театр оперы и балета посвятит два спектакля Дмитрию Хворостовскому.

Как пояснили в пресс-службе театра, в воскресенье, 26 ноября, они решили бесплатно показать красноярцам оперу «Трубадур», посвятив ее народному артисту Дмитрию Хворостовскому. В этом спектакле выдающийся певец неоднократно блистал на лучших мировых оперных сценах. В пресс-службе пояснили, что это будет дополнительный показ, а премьера оперы, как и планировалась, состоится в 18:00.

Спектакль начнется в 12:00, вход на него будет свободным.

1 декабря оперный театр посвятит Дмитрию Хворостовскому еще один спектакль — «Пиковая дама». В театре пояснили, что выбрали его потому, что это была одна из первых ролей певца на красноярской сцене.

Напомним, 55-летний Дмитрий Хворостовский умер вчера утром в Лондоне. С болезнью — опухолью головного мозга — он боролся больше двух лет. Свою карьеру певец начинал на сцене Красноярского театра оперы и балета и проработал в нем 5 лет. В 1989 году после победы на IV Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) к нему пришло мировое признание, однако осложнило его работу в родном городе.