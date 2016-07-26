Врио губернатора пообещал увековечить память Хворостовского

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования по поводу кончины Дмитрия Хворостовского. Он рассказал, что лично знал артиста: «Дмитрий Хворостовский — это великий русский певец, великий красноярец. Он сыграл решающую роль в популяризации не только музыки, но и нашего региона, самую весомую в новейшей истории. Для меня это особо значимо, потому что я знал его лично. Мы общались последние 15 лет практически в каждый его приезд».

Врио губернатора назвал Дмитрия Хворостовского почетным гражданином края «в самом высоком и прямом смысле»: «Он в высшей степени талантливый, мужественный, сильный и красивый человек. Красивый как внешне, так и духовно».

Память прославленного певца увековечат на родине. Александр Усс пообещал, что этот вопрос обсудят с красноярцами позже, «когда ситуация будет не столь эмоционально окрашена».

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Последний концерт Дмитрия Хворостовского в Красноярске прошел в начале июня этого года. Его несколько раз переносили из-за болезни певца. Незадолго до выступления артист повредил руку, но все равно выступил перед красноярской публикой: «Я должен был вернуться к вам! Потому что я всех вас люблю, потому что это мой родной город». После концерта певцу торжественно вручили звание «Почетный гражданин Красноярского края».