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Врио губернатора пообещал увековечить память Хворостовского
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Врио губернатора пообещал увековечить память Хворостовского

22 ноября 19:26
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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования по поводу кончины Дмитрия Хворостовского. Он рассказал, что лично знал артиста: «Дмитрий Хворостовский — это великий русский певец, великий красноярец. Он сыграл решающую роль в популяризации не только музыки, но и нашего региона, самую весомую в новейшей истории. Для меня это особо значимо, потому что я знал его лично. Мы общались последние 15 лет практически в каждый его приезд».

Врио губернатора назвал Дмитрия Хворостовского почетным гражданином края «в самом высоком и прямом смысле»: «Он в высшей степени талантливый, мужественный, сильный и красивый человек. Красивый как внешне, так и духовно».

Память прославленного певца увековечат на родине. Александр Усс пообещал, что этот вопрос обсудят с красноярцами позже, «когда ситуация будет не столь эмоционально окрашена».

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Последний концерт Дмитрия Хворостовского в Красноярске прошел в начале июня этого года. Его несколько раз переносили из-за болезни певца. Незадолго до выступления артист повредил руку, но все равно выступил перед красноярской публикой: «Я должен был вернуться к вам! Потому что я всех вас люблю, потому что это мой родной город». После концерта певцу торжественно вручили звание «Почетный гражданин Красноярского края».

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Хворостовский Дмитрий Александрович
Хворостовский Дмитрий Александрович
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки

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