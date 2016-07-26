Скончался российский сатирик Михаил Задорнов

Сегодня, 10 ноября, скончался известный российский сатирик Михаил Задорнов. О его смерти сообщили федеральные СМИ.

Артист страдал от онкологического заболевания, в начале октября 2016 года Задорнов почувствовал себя плохо во время выступления и был госпитализирован в московскую больницу.

Сообщается, что артист планировал пройти лечение в зарубежных клиниках. Он отказывался рассказывать о своих проблемах со здоровьем, не желая привлекать излишнее внимание СМИ.

Артисту было 69 лет, широкую известность он приобрел благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам.

В своих выступлениях он нередко высмеивал образ жизни и мышления американцев, а также одобрительно высказывался о чертах характера россиян.