Скончался российский сатирик Михаил Задорнов

Сегодня, 10 ноября, скончался известный российский сатирик Михаил Задорнов. О его смерти сообщили федеральные СМИ.
Артист страдал от онкологического заболевания, в начале октября 2016 года Задорнов почувствовал себя плохо во время выступления и был госпитализирован в московскую больницу.
Сообщается, что артист планировал пройти лечение в зарубежных клиниках. Он отказывался рассказывать о своих проблемах со здоровьем, не желая привлекать излишнее внимание СМИ.
Артисту было 69 лет, широкую известность он приобрел благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам.
В своих выступлениях он нередко высмеивал образ жизни и мышления американцев, а также одобрительно высказывался о чертах характера россиян.
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