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Московские эксперты нашли опасные овощи в красноярском гипермаркете
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Московские эксперты нашли опасные овощи в красноярском гипермаркете

24 ноября 11:30
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В красноярском гипермаркете «Аллея» (ул. Академика Вавилова, д.1, стр. 39) нашли опасные помидоры и огурцы. Свежие овощи проверили на содержание нитратов и пестицидов в Российском институте потребительских испытаний (Москва). Эти средства используются в сельском хозяйстве в качестве удобрений и борьбы с вредителями.

Специалисты красноярского Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) отправили на анализ в московский институт 6 партий овощей: 2 вида огурцов и 4 вида томатов. Проверялись как российские овощи, так и импортные. Как пояснили Newslab.ru в ЦСМ, помидоры и огурцы отправили в Москву экспресс-доставкой, чтобы они не испортились в дороге.

В результате проверки специалисты лаборатории пришли к выводу, что свежие огурцы торговых марок «Сибирская теплица» и «Тепличный комбинат Новосибирский» опасны для людей. В них содержится слишком большое количество нитратов (130% и 116% соответственно). В обоих образцах обнаружили пестициды, которых не должно быть в огурцах.

Также опасными признали свежие томаты «Илия» из Китая: в них обнаружили регулятор роста, содержание которого превышает допустимый уровень в 5 раз.

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Томаты «Турлан-ата» из Узбекистана тоже не прошли проверку: в них обнаружили пестицид, который не разрешается применять в России.

Безопасными признали помидоры торговых марок ООО «Агро-ком» и «Тепличный комбинат Новосибирский»: содержание нитратов в обоих образцах в норме. Пестициды в помидорах «Тепличный комбинат Новосибирский» не нашли, а в «Агро-ком» обнаружили незначительное количество разрешенных.

Представитель гипермаркета Дмитрий Полуянов опроверг результаты исследований московского института: «Мы не торгуем опасными продуктами. На каждый товар у нас есть сертификат соответствия». Он предоставил сертификаты на обе марки огурцов, которые проверяли московские эксперты. Согласно этим документам, огурцы не опасны. Сертификаты соответствия томатов представитель гипермаркета не показал.

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