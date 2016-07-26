В сливочном масле из красноярских магазинов нашли кишечную палочку и плесень

Сливочное масло из красноярских магазинов не прошло проверку на качество. В четырех образцах из девяти нашли завышенную массовую долю жира, кишечную палочку и плесень.

Ассоциация «Енисейский Стандарт» продолжает проверять качество продуктов, которые представлены в магазинах Красноярского края. Ранее исследованию подверглись молоко, хлеб, сыр, сметана и творог. По многочисленным просьбам красноярцев, на этот раз эксперты решили проверить сливочное масло.

В рамках добровольной сертификации эксперты проверили 4 образца сливочного масла трех предприятий изготовителей: ООО Племзавод «Таежный» — масло сладкосливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 % в/с, торговой марки «Исток»; АО АПХ «АгроЯрск» — масло сладкосливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 % в/с, торговой марки «Село Родное»; ОАО «Молоко» — масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% в/с, торговой марки «Село Родное»; ОАО «Молоко» — масло сливочное Минусинское м.д.ж. 73% в/с, торговой марки «Сибиржинка».

Также для проверки закупили пять образцов сливочного масла четырех предприятий-изготовителей: ООО «Алтайская буренка» — масло сладкосливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 % в/с, торговой марки «Алтайская буренка»; ИП Моторина И.Н. — масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 %, в/с, торговой марки «Три коровы»; ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» — масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 %, а/с, торговой марки «365 дней»; ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» — масло сливочное несоленое м.д.ж. 82,5 %, в/с, торговой марки «Экомилк»; ООО «Ястро» — масло сладкосливочное несоленое «Традиционное» м.д.ж. 82,5 %, в/с, торговой марки «Жаворонки».

В ходе исследований во всех образцах не нашли растительных жиров. Это означает, что масло сливочное. Однако эксперты обнаружили другие нарушения — наличие в продукте дрожжей, плесени, недостаток массовой доли жира, бактерии группы кишечной палочки и общую бактериальную обсемененность или количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Как поясняют эксперты, увеличение КМАФАнМ свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта. Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита.

Лидером по нарушениям стало предприятие ИП Моторина И.Н. торговая марка «Три коровы» (Красноярский край, п. Березовка). В сливочном масле от этого производителя нашли незначительно заниженную массовую долю жира, завышенное содержание плесени и дрожжей — до 2400 КОЕ/г при норме не более 100 КОЕ/г (превышение в 24 раза). Также в этом образце обнаружили завышенную бактериальную обсемененность (КМАФАнМ) — до 3,0и10*6 КОЕ/г, при норме не более 1,0и10*5 КОЕ/г (превышение в 30 раз) и бактерии группы кишечной палочки.

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Нарушения нашли в сливочном масле «365 дней» (ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область, Дмитровский район, с. Озерецкое, 7а). Это незначительно заниженная массовая доля жира, завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) — до 3,0и10*6 КОЕ/г при норме не более 1,0и10*5 КОЕ/г (превышение в 30 раз) и бактерии группы кишечной палочки.

Почти такие же нарушения нашли в сливочном масле от ООО «Ястро», торговая марка «Жаворонки» (Омская область, Полтавский р-н, р.п. Полтавка). Эксперты обнаружили незначительно заниженную массовую долю жира и бактерии группы кишечной палочки. Также незначительное занижение м.д.ж. нашли у торговой марки «Экомилк» (ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»). Остальные образцы сливочного масла прошли проверку без замечаний.

«Если раньше мы отбирали продукты для проверки, исходя из данных торговых сетей, то теперь мы готовы формировать новый пул проверок по заявкам наших покупателей. Ведь в конце концов именно покупатель вправе знать, что за продукт ему предлагают: качественный ли он или фальсифицирован и опасен для здоровья. Именно покупатель, голосуя рублем, сможет убрать с полки вредные и поддельные продукты», — рассказал Сергей Новиков, руководитель Ассоциации «Енисейский Стандарт».

Свои заявки на проверку продуктов жители Красноярского края могут оставлять на сайте Ассоциации www.eniseystandart.ru и в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Там же всегда можно найти список продуктов, которые получили одобрение экспертов и Ассоциации. Они гарантированно сделаны из натурального сырья и полезны для здоровья.

Отметим, что теперь не только продукты могут получить региональный знак качества «Одобрено Енисейским Стандартом», но и торговые сети.

«Первой торговой сетью, которая получила нашу „зеленую шишку“, стала сеть магазинов лавка „Полезные продукты“. И владельцы сети, и Ассоциация гарантируют покупателям, что все продукты в этих магазинах действительно натуральные», — добавил Сергей Новиков.

Также продукцию, отмеченную «зеленой шишкой», можно найти в сети супермаркетов «Командор» и «Аллея».