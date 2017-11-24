Многодетных красноярок поздравили с Днем матери

В Красноярске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню матери. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. В текущем году он приходится на 26 ноября.

В мероприятии принял участие спикер краевого парламента и депутаты Законодательного Собрания края. Праздник прошел в выставочно-деловом центре «Сибирь». На него были приглашены многодетные семьи — в основном из Красноярска.

«Уже стало доброй традицией Законодательного Собрания собирать вас всех вместе и поздравлять с этим светлым праздником, — обратился к собравшимся мамам спикер краевого парламента. — Для каждого из нас мама — человек, который не только научил первому слову и первому шагу, но и научил общаться с этим миром, дружить, любить, верить в добро и достойно выполнять свои обязанности. Хотел бы особо отметить, что мы как депутаты работаем и с бюджетом, и со многими другими серьезными вещами, но самое большое богатство — это человек».

«Именно мамы дают жизнь людям, формируют их духовно-нравственные основы в семье. Хочу поблагодарить многодетные семьи — в нашем крае их насчитывается 33,5 тысячи. В них воспитывается 111,5 тысячи детей. Это огромный родительский подвиг. Мужчинам, наверное, нелегко представить труд многодетной мамы. Есть такая шутка, что у нее один недостаток — всего две руки. Думаю, дети должны понимать, что мамин труд — ответственный и тяжелый, и достигая определенного возраста, им нужно помогать маме. Поздравляю вас от всей души! Желаю мира, добра и счастья. Пусть в ваших семьях царят благополучие и вера в будущее!», — отметил Дмитрий Свиридов.

Затем спикер вручил цветы и благодарственные письма председателя Законодательного Собрания многодетным матерям, принявшим участие в празднике. Не остались без внимания и дети, которым вручили и передали памятные подарки. Мероприятие продолжилось концертной программой.