На Сибирском энергетическом форуме обсудили проект по созданию единых расчетно-кассовых центров

Представители органов власти, ресурсоснабжающих и жилищных организаций в рамках VIII Сибирского энергетического форума обсудили опыт создания в Красноярском крае единых расчетно-кассовых центров (ЕРКЦ) жилищно-коммунальных услуг на базе гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в группу «РусГидро»).

Обсуждение состоялось в ходе круглого стола «Единые расчетно-кассовые центры. Удобство и гарантии», организованного правительством Красноярского края.

Значимость проекта обозначил модератор встречи, советник врио губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко. Он сообщил, что необходимость объединения ресурсоснабжающих и жилищных организаций в ЕРКЦ неоднократно отмечалась на уровне правительства Российской Федерации.

«В прозрачной и надежной системе сбора платежей за ЖКУ заинтересованы и правительство, и население, и ресурсоснабжающие организации. Гарантирующие поставщики электроэнергии являются оптимальной базой для реализации ЕРКЦ — в силу развитой инфраструктуры, необходимой для доставки платежных документов, сбора платежей, работы с дебиторской задолженностью. Поэтому сегодня мы пригласили ПАО „Красноярскэнергосбыт“ поделиться первым опытом создания единых расчетно-кассовых центров на территории Красноярского края», — рассказал Анатолий Матюшенко.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Елена Цитович отметила, что обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг зависит от собираемости платежей. «В 2016 году уровень собираемости в регионе составил 93-94 %, но за последние 5-6 лет этот показатель снизился на 1-1,5 %. Это тревожный фактор. Недосборы с населения в прошлом году составили 3 млрд рублей, из них 1,9 млрд рублей — это недополученные доходы ресурсоснабжающих организаций».

По мнению Елены Цитович, единый расчетно-кассовый центр, как вариант механизма перехода на прямые расчеты между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, может помочь решить эту проблему.

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Генеральный директор ООО «Водоканал-сервис» города Боготола Виктор Кремнев подтвердил мысль Елены Цитович: возглавляемая им организация передала в ЕРКЦ функционал по печати и доставке единой квитанции, сбору платежей, а также по борьбе с дебиторской задолженностью. «До заключения договора с „Красноярскэнергосбытом“ собираемость платежей в нашей организации составляла около 62 %. Благодаря вступлению в проект ЕРКЦ этот показатель вырос до 99,5 %», — отметил Виктор Кремнев.

Заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия Смирнова отметила, что в настоящее время проект успешно развивается в 11 муниципальных образованиях, заключены 24 договора с ресурсоснабжающими и жилищными организациями, еще 32 договора находятся в работе.

«Для каждого участника проекта важна прежде всего экономическая составляющая. Подготовить, напечатать и донести четыре квитанции дороже, чем одну. Затраты на абонентское обслуживание населения можно вообще сократить до нуля, передав эти функции в ЕРКЦ. Кроме того, для небольших ресурсоснабжающих и управляющих организаций важно, что за счет ресурсов ПАО „Красноярскэнергосбыт“ их абонентам становится доступны многочисленные способы внесения платежей, а также интерактивные сервисы — личный кабинет клиента, виртуальная приемная, онлайн-платежи», — рассказала Юлия Смирнова.

Председатель оргкомитета VIII Сибирского энергетического форума, и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов в заключении встречи отметил большие перспективы проекта в регионе. «Тема заслуживает особого внимания. Все участники рынка ЖКХ заинтересованы в том, чтобы минимизировать затраты на абонентское обслуживание населения — и временные, и финансовые. Единый расчетно-кассовый центр позволяет это сделать. Зарубежная практика показывает, что за такой системой будущее».