Полицейские спасли 20 водителей, попавших в беду во время снегопада

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД Красноярского края более 20 раз оказали помощь водителям, которые попали в сложные ситуации на федеральных автодорогах.

Из-за снега и плохой видимости накануне на трассах было ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта. Несмотря на принятые меры, некоторые водители все же попали в затруднительные ситуации. Помощь им оказали автоинспекторы.

«Большинство случаев связаны с поломками автомобилей во время движения. В сильный снегопад автоинспекторы Красноярского края помогали менять пробитые колеса, оказывали содействие в буксировке автомобилей, обогревали водителей заглохнувших автомобилей», — призвали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Также накануне в Ирбейском районе полицейские помогли ветерану труда, у которого заглох отечественный автомобиль. Двое инспекторов ДПС и участковый попробовали завести машину с «толкача», а затем вызвали техника, который устранил поломку.