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«Пешком быстрее»: пробки в Красноярске достигли максимальных 10 баллов
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«Пешком быстрее»: пробки в Красноярске достигли максимальных 10 баллов

24 ноября 17:26
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Движение на красноярских дорогах парализовал снег и мелкие аварии.

Как обещали аналитики «Яндекса», к пяти часам вечера в Красноярске серьезно осложнилась дорожная обстановка. Сейчас сервис показывает 10 баллов из 10 возможных. Самая сложная ситуация в Советском районе, где расположены несколько крупных торговых центров, объявивших сегодня «чёрную пятницу» — день больших распродаж. Со скоростью 5-10 км/час двигаются машины по пр. Металлургов, улицам Партизана Железняка, Шахтеров, Молокова, Авиаторов и 9 Мая.

В Железнодорожном и Октябрьском районах сложности возникнут у тех автомобилистов, которые двигаются в сторону центра по пр. Свободный, едут из центра по ул. Маерчака. Самый большой затор в районе Красной площади. Автомобили стоят и в Центральном районе — на ул. Вейнбаума и Сурикова и на ул. Караульная.

На правый берег красноярцам сегодня лучше добираться из центра через четвертый мост — он абсолютно свободен, как и ул. Дубровинского, по которой к нему можно подъехать. На Коммунальном мосту затор небольшой, но затруднения возникнут при съезде в ул. Александра Матросова на ул. 60 лет Октября и Семафорную. Пробки есть на Октябрьском мосту и съездах с него, красным цветом отмечены подъезды к мосту «777».

Сервис «Яндекс.Пробки» в Красноярске показывает 10 баллов из 10 возможных
Скриншот: yandex.ru/maps
Самая сложная ситуация в Советском районе — заторы рядом с крупными ТРЦ
Скриншот: yandex.ru/maps
В Октябрьском и Железнодорожном районах стоять придется и тем, кто едет в центр, и тем, кто пытается из него выбраться
Скриншот: yandex.ru/maps
Четвертый мост через Енисей свободен, а дорога через другие мосты даст автомобилистам возможность поскучать в пробках
Скриншот: yandex.ru/maps

В ГИБДД пояснили, что серьезных аварий в городе нет, заторы на дорогах спровоцировал продолжающийся снег и мелкие ДТП.

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