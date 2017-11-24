Устойчивое похолодание и слушания по застройке: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в понедельник, 27 ноября.

В понедельник в Красноярске все ещё будет холодно: синоптики обещают днем около —17 °C, пасмурно и небольшой снег.

Новость важная, поэтому расскажем о ней сразу после погоды. В 18:00 в актовом зале администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36) состоятся общественные обсуждения по застройке Советского района. В планах администрации застроить 2 участка в Зеленой роще, а также микрорайоны «Северное шоссе» и «Ястынское поле». Предполагается и ряд других изменений, их можно посмотреть на сайте мэрии. Прийти на обсуждения может любой желающий.

А теперь о культуре. Красноярцы смогут бесплатно попасть на тренинг актёрскому мастерству и режиссуре. Он начнется в 17:00 в молодежном центре «Пилот» (ул Аэровокзальная, 10) и продлится 3 часа. Организаторы обещают интересные и полезные задания и упражнения. Предварительно регистрироваться не надо, особых навыков тоже не требуется.

В 19:00 в концертном зале «Гранд холл Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) перед красноярцами выступит Ярослав Сумишевский. Известный певец представит новую концертную программу «Исповедь»: романсы, народные песни и новые песни. Цена билетов 1000 — 2600 рублей.