Красноярцев ждет потепление к выходным

В Красноярске начало недели будет морозным, а на выходных ожидается комфортная температура. По данным синоптиков, понедельник станет самым холодным днем на этой неделе: в светлое время суток в Красноярске будет около −15 °C, ночью синоптики прогнозируют до −24°C. Во вторник немного потеплеет: в городе ожидается −12°C днем и −16°C.

В среду днем синоптики обещают −7°C, а ночью −9°C ... −12°C. В четверг столбики термометров покажут −8°C и −13°C ночью.

В первый день календарной зимы немного похолодает: в пятницу столбики термометров опустятся до −10 °C днем и −14 °C ночью. По данным же портала gismeteo.ru, 1 декабря станет самым теплым днем недели: обещают всего −6 °C днем и −9 °C ночью.

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В выходные в Красноярске сохранится комфортная температура. В субботу днем ожидается −10 °C днем и −14 °C ночью. В воскресенье немного похолодает: уличные термометры покажут −12°C днем и −16 °C ночью.

Всю неделю в Красноярске будет облачно и ожидается небольшой снег, синоптики обещают, что он будет идти каждый день.