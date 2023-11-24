«Из дома лучше не выходить»: в субботу в Красноярске ожидается сильный ветер

В субботу, 25 ноября, в Красноярске ожидается сильный ветер. Об этом предупредили специалисты главного управления по гражданской обороне, ЧС и ПБ городской администрации.
Днем в субботу в городе ожидаются сильные порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 23 м/с, кроме того, на дорогах сохранится гололедица.
Такая же ситуация ожидается во всех центральных районах Красноярского края.
Горожан предупреждают о том, что во время сильного ветра необходимо быть осторожными. Не стоит ходить под крупными деревьями, рекламными щитами и баннерами. Также стоит держаться подальше от линий электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам.
Если ветер усилится, красноярцам рекомендуют не выходить из помещений, а также не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.
Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
Напоминаем, телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Красноярска — 112.