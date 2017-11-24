В Красноярске впервые под арест отправили пьяного водителя (видео)

Красноярский суд впервые отправил под арест водителя, в отношении которого возбудили уголовное дело за пьяное вождение.

Как рассказали в городской полиции, на прошлых выходных во время рейда по выявлению пьяных водителей в Советском районе Красноярска инспекторы ДПС задержали 26-летнего мужчину. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, а при проверке документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе, мужчина неоднократно попадал в поле зрения дорожных полицейских за пьяное вождение. Так как административное наказание на него не действовало, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по 264 статье Уголовного кодекса РФ. Однако отбывать назначенное наказание нарушитель не захотел и начал скрываться, после чего его объявили в федеральный розыск.

Стражи порядка доставили мужчину в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Окончания расследования уголовного дела мужчина будет ожидать под арестом.