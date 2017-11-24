Вместо обещанной школы в Солнечном построят жилой дом

В красноярском микрорайоне Солнечный на месте, выделенном под строительство школы, собираются возвести жилой дом. Об этом стало известно на прошедших недавно общественных слушаниях по застройке города.

Сейчас в микрорайоне работает только одна школа, рассчитанная на 1 000 учащихся. Однако обучается в ней порядка 2 400 учеников. Тех же, кто не попал в это число отправляют в другие районы.

Планируемая школа должна была появиться в третьем микрорайоне Солнечного и частично снять существующий там дефицит мест, который оценивается в 2 000 единиц. Однако оказалось, что еще в 2016 году администрация Красноярска выдала строительной компании «Альфа» разрешение возвести на этом участке жилой дом.

«Так как на тот момент проекта планировки в Красноярске не было, а существующее зонирование позволяло на этом месте строить многоэтажный дом, то мы удовлетворили запрос застройщика и выдали разрешение на строительство», - пояснили Newslab.ru в департаменте градостроительства.

Чиновники заверили, что новая школа в Солнечном все же появится. Только не в 3 микрорайоне, а на прилегающей к нему территории.

Очередные публичные слушания по застройке Красноярска пройдут сегодня, 27 ноября в 18:00 в актовом зале администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36), застройку которого и планируют обсудить с жителями.

А завтра, в это же время горожан приглашают в ГорДК ( пр. Свободный, 48), где им расскажут о планах изменения центра Красноярска, районов Академгородка и СФУ, а также микрорайона Удачный.