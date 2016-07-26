На правом берегу в Красноярске вместо антисанитарного ларька посадили яблони

На правобережье Красноярска на месте снесенного ларька высадили яблони, сообщили в пресс-службе администрации Кировского района.

Несколько месяцев местные жители жаловались на антисанитарию и нарушения общественного порядка из-за работы павильона по улице Павлова, 19. В нем незаконно продавали алкоголь. Получив уведомление о досрочном расторжении договора аренды, предприниматель самостоятельно демонтировал свой павильон, а на освободившемся месте администрация района, посоветовавшись с жителями ближайших домов, решила высадить яблони.

«Мы очень довольны. Этот ларёк нам давно мешал — такое тут было безобразие. Спасибо большое, что убрали. Теперь у нас порядок и красота», — отметила Валентина Павлова, жительница Кировского района.

Яблони высадили в продолжение аллеи, которую здесь сформировали прошлой осенью. Тогда там высадили более 55 различных деревьев: вязов, клёнов, сосен, черёмух и берёз.

«Весь посадочный материал у нас из питомника Управления зелёного строительства. Все саженцы в больших корзинах, вместе с земляной подушкой, поэтому процесс пересадки проходит для дерева практически безболезненно, с минимальным повреждением корневой системы. Температура воздуха сейчас оптимальная для таких посадок. Аллею в прошлом году мы сформировали в это же время, все саженцы прижились, думаю, и яблони хорошо перезимуют и весной точно зацветут», — рассказала мастер Управления зеленого строительства Светлана Качина.

«В нашем районе уже не один год существует традиция на месте стихийных свалок, снесённых ларьков и неприглядных пустырей высаживать деревья и кустарники. Мы не просто убираем мусор, и порядок наводим, мы ещё и благоустраиваем, и озеленяем территорию. В прошлом году благодаря муниципально-частному партнёрству мы высадили в районе почти 1500 саженцев деревьев и кустарников. К примеру, посадили деревья на месте стихийной свалки на улице Кутузова. А сегодня на месте незаконного павильона, посовещавшись с жителями, мы решили посадить яблони. Весной они зацветут, и совсем иная будет атмосфера», — отметил руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома.

В 2017 году в Кировском районе было высажено 3 344 деревьев и кустарников, наиболее крупные компенсационные посадки проводились на улицах Апрельская, Волжская, Мичурина и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».