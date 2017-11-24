СУЭК представила экологические проекты на Сибирском энергетическом форуме

На Сибирском энергетическом форуме, который состоялся в краевой столице на минувшей неделе, Сибирская угольная энергетическая компания рассказала о природоохранных мероприятиях, которые реализуются на территории Красноярского края.
В 2017 году и последующие годы СУЭК реализует целый комплекс мероприятий и проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. О работе на территории региона на форуме рассказала главный эколог АО «СУЭК-Красноярск» Анастасия Конева.
«Основной аспект в нашей работе — это санитарно-защитные зоны угледобывающих предприятий. Прежде всего, мы организуем фронт горных работ таким образом, чтобы производственная деятельность никак не воздействовала на населенные пункты», — отметила в своем выступлении она.
Большое внимание СУЭК уделяет водным объектам: компания реализует масштабную программу по исключению воздействия на них угледобычи.
«Сегодня наши приоритеты не только очистка карьерной воды, но и сохранение водных обьектов как источников питьевой воды за счет пополнения либо снижения воздействия. У СУЭК есть ряд передовых решений. Так, на наших предприятиях в Красноярском крае реализуется масштабный проект по очистке карьерных вод и их дальнейшему использованию для водоснабжения собственных производственных объектов», — рассказала Анастасия Конева.
Кроме того, экологи СУЭК ведут научно-исследовательскую работу в тесном сотрудничестве с институтами. Так, в июле текущего года совместно с учеными горняки провели мероприятия по зарыблению водоемов общего пользования: с учетом рекомендаций науки была выбрана точка для выпуска в Енисей ценных пород рыб на севере края, в районе города Лесосибирск были выпущены более 2 тысяч мальков осетра.
Среди прочих, не менее важных программ СУЭК, — охрана атмосферного воздуха за счет сокращения выброса пыли на всех операционных циклах — для этого на котельных и в цехах предприятий внедряются современные пылеуловители, циклоны, регулярно проводится комплекс мер по пылеподавлению во время ведения горных работ. Реализуются и мероприятия по снижению доли размещаемых во внешней среде отходов, в соседней Хакасии, например, запущен цех по переработке автопокрышек: изношенные шины карьерных самосвалов там превращают в плитку для травмобезопасного покрытия спортивных площадок и в резиновую крошку, которая замешивается в асфальт для автотрасс.
Еще одним направлением работы является рекультивация земель, нарушенных горными работами. Причем сегодня угольщики не просто восстанавливают земли под пашни либо засаживают лесонасаждениями, в ближайшее время на восстанавливаемых участках планируется создавать рекреационные зоны с беговыми и велосипедными дорожками, воркаут-зонами, искусственными водоемами.
Активная работа компании ведется и с природными заповедниками и национальными парками в регионах присутствия. Так, СУЭК оказала благотворительную помощь в строительстве «Реабилитационного центра для соболя» в Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике «Нерпа-центра» в Забайкальском крае. В Красноярском крае в городе Бородино школьники из трудовых отрядов СУЭК провели благотворительную ярмарку в поддержку редких дальневосточных леопардов.
Добавим, за реализацию своих проектов СУЭК не раз становилась победителем на всероссийских и международных экологических конкурсах. Так, в 2016 году компания получила премию Evolution Awards в номинации «Лучшее комплексное решение в области „зеленых“ технологий». Еще одну премию — «EraEco» — СУЭК вручили за создание экологически чистых производств в 2016 году, и за экологическое просвещение населения в 2017 году — буквально неделю назад компания получила награду за организацию в шахтерских городах и поселках фотовыставки «Первозданная Россия».